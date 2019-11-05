التقاعد توقع اتفاقية إقامة مجمع تجاري وترفيهي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية شراكة مع شركة الموحدة للتطوير العقاري، بهدف إقامة مجمع تجاري وترفيهي عصري في حي الحمراء بشرق مدينة الرياض. ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة محافظ المؤسسة محمد النحاس، ومن جانب الشركة الرئيس العام الأمير بندر بن خالد. وأوضح محافظ المؤسسة أن الاتفاقية من المتوقع أن تثمر عن أحد أهم متطلبات قاطني حي الحمراء، وهي إقامة مجمع تجاري ترفيهي على مساحة 95 ألف متر مربع، بتصميم فريد من نوعه، حيث يضم المجمع مجموعة منتقاة من المطاعم والمقاهي العالمية، والمتاجر المتخصصة في توفير متطلبات أسلوب الحياة العصري، بالإضافة إلى دار للعرض السنيمائي، وخيارات ترفيهية عدة، والكثير من الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من المسطحات المائية الجمالية.



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