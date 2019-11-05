ولي العهد ورئيس المجلس الانتقالي يستعرضان مستجدات الساحة اليمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، مقدرا ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.



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