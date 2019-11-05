السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض أعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي في المملكة ضياء الدين بامخرمة عن تقديره لجهود ورعاية وحكمة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإنجاز توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. . وقال السفير بامخرمة :" مقدر وملحوظ جهد ورعاية وحكمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنجاز توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ، نبارك ونسأل الله أن يتمم هذه المصالحة خيرا على الأشقاء في عموم اليمن".



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كانت هذه تفاصيل خبر سفير جيبوتي يعرب عن تقديره لجهود ورعاية سمو ولي العهد لإنجاز توقيع اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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