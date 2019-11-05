ولي العهد يستعرض مع الرئيس اليمني تطورات الأوضاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه أمس مع رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور، هادي تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مثمنا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

حضر الاجتماع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية.