، تين كات: الاتحاد يملك مقومات النجاح.. وعدت لتحقيق الألقاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - في المؤتمر الصحفي بتقديمه مدرباً للفريق

عقد المركز الإعلامي بنادي الاتحاد ، بحضور رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة الفدم أحمد بن عصام كعكي؛ مؤتمرًا صحفياً لمدرب الفريق الأول لكرة القدم الهولندي هينك تين كات، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا لقيادة الدفة الفنية للفريق.

وفى بداية المؤتمر رحب رئيس النادي أنمار الحائلى بالمدرب، متمنيًا له التوفيق في تحقيق النتائج والمستويات التي يتطلع لها الجميع، وأن يكون قدومه بداية لمرحلة جديدة من العمل والتقدم لإسعاد الجماهير الاتحادية، التي أنا واحد منهـا وأتفهم عدم رضاها على الفريق في المرحلة الماضية.

وأضاف رئيس النادي أن اختيار المدرب الهولندي جاء بعد دراسة مستفيضة للعديد من ملفات المدربين واستشارة لعدد من اللاعبين الاتحاديين السابقين والخبراء الفنيين، إلى أن وقع الاختيار على اسم تين كات.

من جانبه، قال المدرب الهولندي تين كات إنه سعيد بثقة الإدارة الاتحادية في إسناد مهام الإشراف الفني للفريق إليه، مؤكدًا أنه بحاجة إلى وقفة ودعم جماهير النادي في المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعاتها.

وأضاف: أعلم جيدًا ظروف النادي والمرحلة التي يمر بها الفريق فنيًّا، وتحدثت مع مجموعة من اللاعبين الحاليين قبل قدومي.

وحول فلسفته الخاصة في التدريب؛ قال تين كات: السيرة الذاتية ليست ضمانًا للنجاح، وأركز على أدق التفاصيل الفنية، ونملك كل مقومات النجاح وأرغب في ترك بصمة إيجابية.

وعن عودته مجددًا للتدريب قال: تركت التدريب لفترة مؤقتة، وما زلت متعطشًا للعمل الفني وتحقيق الإنجازات من جديد.

وعن بدايته الفعلية مع الفريق قال كات: سأناقش هذه الأمور مع إدارة النادي والجهاز الفني، ولن أتوانى عن دعم الفريق بتواجدي إلى جانب اللاعبين في اللقاء المقبل.

وأضاف: شاهدت بعض مباريات الاتحاد الماضية، وأعرف الفريق جيدًا وسبق لي مواجهة الاتحاد في أكثر من مرة، وأنا متابع جيد للدوري السعودي بحكم مشاركة أحد أقاربي مع نادي الفتح.

وعن طموحه في المنافسة قال: الاتحاد فريق كبير ونسعى للمنافسة على جميع الألقاب المتاحة، وما يتميز به الآخرون عنا هو طريقة تحضيرهم للموسم.

وحول مستوى لاعبي النادي، ذكر المدرب تين كات أن وجود عناصر عديدة من اللاعبين المحليين في المنتخب الوطني دلالة على تميز هذه العناصر، مؤكدًا أن الحكم عليهم سيكون بناء على عطائهم الفني داخل الميدان.

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