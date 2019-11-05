، كأس الملك.. الروضة والجيل يقصيان القادسية والأنوار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق الروضة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على القادسية بهدفين مقابل هدف، ضمن دور الـ64 من المسابقة.

وتقدم الروضة بهدف في الدقيقة 14 عن طريق زياد الجمال رد عليه القادسية بتعادل في الدقيقة 33 عن طريق جزائية سجلها إبراهيم الشعيل.

وفي الدور ذاته تأهل فريق الجيل على حساب الأنوار بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى أشواط إضافية.

تقدم الجيل بهدف إبراهيم الدندن في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل الأنوار في الدقيقة 87 عن طريق زيد العثمان.

وفي الأشواط الإضافية سجل خالد الدوسري هدف الفوز للجيل.

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