اخبار السعوديه

السعودية | خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:27 مساءً, 5 نوفمبر 2019 م

المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة ، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وثمن سمو أمير دولة الكويت الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة العربية في التقريب بين رؤى الجانبين والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء الذي سيسهم – بإذن الله تعالى – بتوحيد الصف لحل الخلافات وبما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأعرب سموه عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت ، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا