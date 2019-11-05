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ترامب: اتفاق الرياض بداية جيدة جدًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اتفاق الرياض بداية جيدة جدًّا، داعيًا جميع الأطراف اليمنية للسعي من أجل التوصل لاتفاق شامل.
وشهدت الرياض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وعن المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي.
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