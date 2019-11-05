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المرور: عدم تثبيت اللوحة الأمامية للمركبة مخالفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الإدارة العامة للمرور، من أن استخدام المركبة بدون تثبيت اللوحات الأمامية مخالفة مرورية وردت عقوبتها في الجدول رقم 5 من جداول المخالفات المرورية.
وشددت المرور، خلال تغريدات بموقع “تويتر”، على ضرورة تجنب الوقوف في المواضع المشار إليها بإشارة (ممنوع الوقوف) والشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
ولفتت المرور إلى أنه في التقاطعات التي تتساوى فيها أفضلية السير وعند عدم جود إشارات أولوية، تكون أولوية السير للمركبة القادمة من جهة اليمين.
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