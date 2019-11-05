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أمير الكويت في برقية لخادم الحرمين: اتفاق الرياض يحافظ على استقرار وأمن اليمن
ثمن جهود المملكة وأشاد بالدور السعودي
متابعات الخليج 365 - الرياض
بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وثمن أمير الكويت الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة في التقريب بين رؤى الجانبين والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البنّاء الذي سيُسهم بتوحيد الصف لحل الخلافات وبما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة متمنيًا لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
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