شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: «اتفاق الرياض» تتويج لجهود ولي العهد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن «اتفاق الرياض» يأتي تتويجاً لجهود المملكة التي قادها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.
وقال عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «تثمن المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، والدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض».
وأضاف: «نسأل الله أن يكون هذا الاتفاق منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية».
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