استحداث مختبر لجودة المشروعات في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها استحدثت أمانة منطقة عسير مختبرا لمتابعة جودة المشروعات المنفذة من خلالها فحص عينات عشوائية من المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات مثل الخرسانة المسلحة والأسفلت والتربة عبر أجهزة دقيقة ومتخصصة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه جرى تفعيل المختبر بإدارة الجودة الشاملة بأمانة منطقة عسير، حيث باشر طاقم المختبر مزاولة أعماله لما يرد من الأمانة والبلديات من عينات تخص مشاريعها المعتمدة والمنفذة، مشيرا إلى أن دور المختبر يكمن في عملية التنسيق ما بين الجهة المشرفة، والجهة المنفذة، وذلك بعد إشعار الجهتين للمختبر من أن هناك مشروعا منفذا يتطلب إجراء الاختبارات المطلوبة قبل استلامه من الجهة المشرفة، ثم يتم تحديد المطلوب من العينات، ومن ثم يتم الشخوص على مواقع المشروعات المراد استلامها، وأخذ العينات منه ومن ثم ترقيمها، وتوجيهها للمختبر لإجراء الاختبارات اللازمة، ومن بعدها يتم إظهار النتائج لمطابقة المواصفات الفنية والتصميمية المعتمدة من عدمها.



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