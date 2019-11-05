القصاص تعزيرا لمتلقي مخدرات بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - سكاكا أصدرت وزارة الداخلية، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف. وجرى القبض على علي بن مستور بن مسعود بن شامخ (سعودي) عند تلقيه كمية من حبوب الإمفيتامين، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته للمحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم في الجوف أمس.



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