ضبط 3 متهمين في معدات زراعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم 3 متهمين من الجنسية الباكستانية، بعد سرقتهم معدات زراعية بمركز الشيحة. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن ضبط 3 متهمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحة، تقدر قيمتها بنحو 300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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