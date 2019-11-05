بودرة الأطفال جونسون بلا شوائب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو المملكة من تشغيلة بودرة أطفال جونسون، والتي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتوائها على شوائب من مادة «أسبيستوس» المحظورة في صناعة منتجات التجميل.
وأوضحت الغذاء والدواء أنها رصدت خبرا صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder)، لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.
وأضافت أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة.
وتهيب بالمستهلكين بعدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.
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