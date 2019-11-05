إعادة تأهيل وسفلتة حي الوسام بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الطائف

سعيا لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء، واصلت أمانة الطائف برنامجها لدعم أعمال السفلتة في شوارع حي الوسام ضمن جهود تأهيل الشوارع المتضررة من المياه السطحية، حيث تمكنت وكالة المشاريع من سفلتة أكثر من 50 ألف متر مربع من شوارع حي الوسام والضواحي، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

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وبينت وكالة المشاريع أنها تعمل بالحي مع عدد من الأحياء التي تحتاج الى أعمال تهيئة وتأهيل لشوارعها، وفق الكميات المتاحة بما يغطي الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والسفلتة الجديدة التي تخدم الأحياء السكنية الجديدة والمخططات، ويشمل البرنامج أكثر من 19 موقعا.

ويعمد البرنامج إلى رصد الاحتياجات الأساسية من خدمات السفلتة في المخططات السكنية، إضافة إلى رصد الشوارع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وتكشط فرق الصيانة الطبقة الاسفلتية القديمة وتعيد تأهيلها بالسفلتة والأرصفة.

وأشارت الوكالة إلى أنها عملت على دراسة مسببات تضرر الطبقات الاسفلتية بالشوارع، ووضع حلول جذرية لمعالجة التشققات وتأثر الاسفلت والحفر، وتسوية المناسيب للارتقاء بخدمات السفلتة المقدمة للأهالي، وزيادة كفاءة إدارة الشوارع لراحة المواطنين.