أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير النهائي لخطة طوارئ الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان التقرير الختامي لأداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1440هـ. وسلم التقرير رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ العميد علي السعوي يرافقه أعضاء الفريق، وتضمن التقرير الأعمال والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالخطة للتعامل مع الطوارئ خلال حج العام الماضي، التي نفذتها 33 جهة حكومية، جرى خلالها التعامل مع 13 نوعا من المخاطر الافتراضية المرتبطة بالحج.



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