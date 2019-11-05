بدء المرحلة الثانية من تخصيص مخيمات حجاج الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
في حين انتهت المرحلة الأولى من تثبيت تخصيص مخيمات حجاج الداخل في حج العام الماضي، تعكف وزارة الحج والعمرة حاليا على دراسة الفترة المناسبة لعملية تخصيص مخيمات حجاج الداخل في مرحلتها الثانية، والتي تبدأ خلال هذا العام.
وأوضح مدير الإدارة العامة لحجاج الداخل فايز البركاتي لـ «مكة» أن المرحلة الأولى لقرار تثبيت تخصيص المخيمات صدرت من الوزارة في 1438 واستمرت حتى موسم 1440 الماضي بمعدل ثلاثة مواسم، حيث تبدأ المرحلة الثانية من التخصيص خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر في الوقت الحالي الفترة المناسبة لعملية تخصيص المخيمات الجديدة.
ولفت إلى أن تثبيت تخصيص المخيمات خاص بباقات برنامج الضيافة، فيما أوضح أن التخصيص للاقتصادي بباقتيه 1 و2 غير مثبت ويتم في كل عام، مبينا أن السلالم الكهربائية في مخيمات حجاج الداخل الجبلية أنشئت منذ سنوات عدة وما زالت قائمة حتى الآن، واستفاد منها الحجاج في عملية التنقل والصعود إلى مخيماتهم.
تثبيت تخصيص مخيمات حجاج الداخل:
- خاص بباقات برنامج الضيافة
- الاقتصادي بباقتيه 1 و2 غير مثبت ويتم في كل عام
المرحلة الأولى من تثبيت تخصيص المخيمات:
- بدأت في 1438
- انتهت في 1440
- استمرت ثلاث سنوات
المرحلة الثانية من تثبيت التخصيص:
- تبدأ في هذا العام
- تدرس الوزارة حاليا الفترة المناسبة لعملية التخصيص
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