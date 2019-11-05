القبض على عصابة تسرق الكيابل الكهربائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة أمس، على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكيابل الكهربائية، ويتكون من 20 متهما من الجنسية الباكستانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 21 جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها نحو تسعة ملايين ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل، وقيامهم بقتل أحد المشاركين معهم وحرق جثته ودفنها في محافظة جدة لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.