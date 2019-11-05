مبادرة لتشجير متنزه الطائف الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أمس، حملة التشجير لزراعة 10 آلاف شتلة بمتنزه الطائف الوطني» سيسد»، والتي ينظمها مكتب الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع جهات حكومية عدة وبمشاركة طلاب وطالبات التعليم العام.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة بالطائف المهندس هاني القاضي أن المبادرة تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

من جهته أبان مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى رفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك.