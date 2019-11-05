عاملات بنجلاديش الأكثر طلبا في منازل السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استحوذت الجنسية البنجلاديشية على أكثر طلبات استقدام العمالة المنزلية خلال الشهر الماضي بنسبة تتجاوز 21%، تلتها الجنسية الفلبينية بـ20%، وذلك بحسب النشرة الدورية الشهرية لبرنامج «مساند» التي أصدرها أمس.

وأوضح البرنامج أن 47% من طلبات استقدام العمالة المنزلية التي جرى التعامل معها خلال الشهر الماضي هي لمهنة عاملة منزلية، فيما جاءت بعدها مهنة سائق خاص بنسبة 34%، فيما بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من بنجلاديش وأوغندا نحو 7 آلاف ريال، وكينيا 7800 ريال.

يذكر أن برنامج مساند يصدر بشكل شهري نشرة دورية يقدم من خلالها أحدث الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بقطاع استقدام العمالة المنزلية، ويتيح البرنامج من خلال بوابته الالكترونية العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل الكتروني، كما يتيح من خلال البوابة معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة والتي تقدم العديد من العروض لعملائها.

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وتتضمن النشرة أرقاما ومؤشرات عن حالة قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة، بالإضافة إلى تفاصيل عن متوسط المدد الزمنية لأفضل مكاتب الاستقدام، وآلية تعاملها مع الطلبات الواردة إليها، ومتوسط التكلفة المادية لأقل المكاتب خلال شهر أكتوبر الماضي.

تكاليف الاستقدام

بنجلاديش 7000

أوغندا 7000

كينيا 7800

الفلبين 14000

الهند 18000

فيتنام 18000

سريلانكا 18000 ريال

المهن الأكثر استقداما

عاملة منزلية 47%

سائق خاص 34%

أخرى 2%

عامل منزلي 17%

الجنسيات الأكثر طلبا في قطاع العمالة المنزلية