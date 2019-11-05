فرق سعودية تنافس 73 دولة في الأولمبياد العالمي للروبوت بالمجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

تبدأ 8 فرق سعودية غدا منافسة 73 دولة في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، والذي يستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تصفيات وطنية شارك فيها ما يقارب 400 فريق من مختلف مناطق المملكة، والتي ترعاها وتنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارات التعليم والطاقة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.

وانطلق الأحد الماضي المعسكر التأهيلي للأولمبياد العالمي للروبوت في الرياض، والذي استمر حتى أمس بهدف رفع كفاءة جميع الفرق من الناحية البرمجية، وتدريب الطلاب على اجتياز معايير التحكيم الدولي، وتأهيل الفرق لتكون قادرة للحصول على النقاط الكاملة في المسابقة، وتحسين مهارات العرض للفريق.

ومن المنتظر أن تتنافس الفرق السعودية ضمن أكثر من 423 فريقا، بمشاركة ما يقارب 73 دولة حول العالم، في أربع فئات رئيسية، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحساس الأشعة تحت الحمراء، لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تضمنت الفئة الثالثة «المفتوحة» تحديا مشتركا في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي «Tetras tack» في مجال المدن الذكية.