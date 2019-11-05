«حكايا مسك» تصقل المواهب المحلية في صناعة المشاهد الفنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

قدمت مبادرة «حكايا مسك 2019» التي انطلقت أمس ضمن فعاليات موسم الرياض رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال الإنتاج المرئي وصناعة الأفلام.

وقال مدير مشروع «حكايا مسك» التابع لمركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»: إن المبادرة تستمر حتى 11 نوفمبر الحالي بمشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الإنتاج المرئي، وأسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

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وأضاف الشبل خلال حديثه في اللقاء التعريفي الذي عقد أمس الأول في مقر الفعالية أن المبادرة تهدف إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة فــي مختلف المجالات الإبداعية، مبينا أن الفعالية تشتمل على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام.

ونوه الشبل بأن برنامج حكايا مسك مبني على خطة إبداعية تعمل على تمكين الشباب من استلهام الأفكار من التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعيا، وأضاف «يسعى برنامج حكايا مسك إلى تقديم الموروث الثقافي السعودي بتقنيات تتوافق مع العصر الحديث، وتشجيع الشباب المبدع على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم على الطرق المبتكرة لذلك».

وأشار الشبل إلى أن حكايا مسك ستشهد انعقاد جلسات حوارية مع رجال الإطفاء والمرور والمسعفين، في منصة حوارية تفاعلية بعنوان «حكايا الميدان»، وسيستمع الزوار عبر هذه المنصة على كل القصص المبنية على أحداث واقعية بأسلوب تفاعلي بين المتحدث والجمهور، كما ستجمع حكايا الميدان عددا من موظفي المرور والإسعاف والدفاع المدني بجمهور حكايا ليشاركوهم حكايا لا مثيل لها من كواليس عملهم وبطولاتهم بحيث يروي يوميا ضيف مختلف إحدى القصص التي لا تنسى.

«حكايا مسك»