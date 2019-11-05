جامعة الملك سعود.. الانطلاقة الأولى للتعليم العالي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لم يكن السادس من نوفمبر من عام 1957 يوما عاديا في مدينة الرياض، حيث كان تدشينا لأول جامعات الرياض، جامعة الملك سعود، «بكر» التعليم العالي في الرياض، والتي صدرت بقرار من الملك فهد بن عبدالعزيز في 1956 حين كان وزيرا للمعارف في ذلك الحين، لتصبح واحدة من أهم الجامعات في صناعة القيادات على مستوى السعودية.
كليات الجامعة
- كلية الآداب تأسست عام 1957
- كلية العلوم 1958
- كلية التجارة والصيدلة 1960
- استقبلت أول فتياتها 1962
- كلية الزراعة 1966
- ضمت وتبنت كليتي الهندسة والتربية عام 1968
- كلية الطب 1970
- معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها 1975
- كلية طب الأسنان والعلوم الطبية (العلوم الطبية التطبيقية) 1976
- كلية الحاسب والمعلومات وكلية العمارة والتخطيط 1984
- كلية اللغات والترجمة 1995
- كلية المعلمين وكلية المجتمع 1998
- كلية التمريض 2005
- كلية السياحة والآثار 2006
- كلية الحقوق والعلوم السياسية 2007
- كلية علوم الرياضة والنشاط البدني وكلية الهندسة التطبيقية، وإدارة الأعمال 2014
وكان لأولى الجامعات في الرياض من الأولوية نصيب كبير، فهي الأولى
- على الجامعات العربية
- في براءات الاختراع
- في الحصول على أوسمة الملك عبدالعزيز
المصدر: جامعة الملك سعود
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