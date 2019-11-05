جامعة الملك سعود.. الانطلاقة الأولى للتعليم العالي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة

لم يكن السادس من نوفمبر من عام 1957 يوما عاديا في مدينة الرياض، حيث كان تدشينا لأول جامعات الرياض، جامعة الملك سعود، «بكر» التعليم العالي في الرياض، والتي صدرت بقرار من الملك فهد بن عبدالعزيز في 1956 حين كان وزيرا للمعارف في ذلك الحين، لتصبح واحدة من أهم الجامعات في صناعة القيادات على مستوى السعودية.

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كليات الجامعة

كلية الآداب تأسست عام 1957 كلية العلوم 1958 كلية التجارة والصيدلة 1960 استقبلت أول فتياتها 1962 كلية الزراعة 1966 ضمت وتبنت كليتي الهندسة والتربية عام 1968 كلية الطب 1970 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها 1975 كلية طب الأسنان والعلوم الطبية (العلوم الطبية التطبيقية) 1976 كلية الحاسب والمعلومات وكلية العمارة والتخطيط 1984 كلية اللغات والترجمة 1995 كلية المعلمين وكلية المجتمع 1998 كلية التمريض 2005 كلية السياحة والآثار 2006 كلية الحقوق والعلوم السياسية 2007 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني وكلية الهندسة التطبيقية، وإدارة الأعمال 2014

وكان لأولى الجامعات في الرياض من الأولوية نصيب كبير، فهي الأولى

على الجامعات العربية

في براءات الاختراع

في الحصول على أوسمة الملك عبدالعزيز

ووفقا للتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، فهي واحدة من أفضل 200 جامعة حول العالم، وفي المرتبة الـ 42 على جامعات آسيا.

المصدر: جامعة الملك سعود