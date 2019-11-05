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جامعة الملك سعود.. الانطلاقة الأولى للتعليم العالي بالرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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لم يكن السادس من نوفمبر من عام 1957 يوما عاديا في مدينة الرياض، حيث كان تدشينا لأول جامعات الرياض، جامعة الملك سعود، «بكر» التعليم العالي في الرياض، والتي صدرت بقرار من الملك فهد بن عبدالعزيز في 1956 حين كان وزيرا للمعارف في ذلك الحين، لتصبح واحدة من أهم الجامعات في صناعة القيادات على مستوى السعودية.

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كليات الجامعة

  1. كلية الآداب تأسست عام 1957
  2. كلية العلوم 1958
  3. كلية التجارة والصيدلة 1960
  4. استقبلت أول فتياتها 1962
  5. كلية الزراعة 1966
  6. ضمت وتبنت كليتي الهندسة والتربية عام 1968
  7. كلية الطب 1970
  8. معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها 1975
  9. كلية طب الأسنان والعلوم الطبية (العلوم الطبية التطبيقية) 1976
  10. كلية الحاسب والمعلومات وكلية العمارة والتخطيط 1984
  11. كلية اللغات والترجمة 1995
  12. كلية المعلمين وكلية المجتمع 1998
  13. كلية التمريض 2005
  14. كلية السياحة والآثار 2006
  15. كلية الحقوق والعلوم السياسية 2007
  16. كلية علوم والنشاط البدني وكلية الهندسة التطبيقية، وإدارة الأعمال 2014

وكان لأولى الجامعات في الرياض من الأولوية نصيب كبير، فهي الأولى

  • على الجامعات العربية
  • في براءات الاختراع
  • في الحصول على أوسمة الملك عبدالعزيز
ووفقا للتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، فهي واحدة من أفضل 200 جامعة حول العالم، وفي المرتبة الـ 42 على جامعات آسيا.

المصدر: جامعة الملك سعود


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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