السعودية | نائب وزير الدفاع السعودي: اتفاق الرياض صفحة جديدة لليمن

شكرا لقرائتكم نائب وزير الدفاع السعودي: اتفاق الرياض صفحة جديدة لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن اتفاق الرياض يأتي تتويجاً لجهود المملكة التي قادها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

وقال: "تثمن المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وللدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض".

وغرد على "تويتر": "نسأل الله أن يكون هذا الاتفاق منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية".

يذكر أن مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، تمت الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.