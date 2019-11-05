السعودية | رئيس وزراء اليمن: اتفاق الرياض يحافظ على سلامة البلاد

شكرا لقرائتكم رئيس وزراء اليمن: اتفاق الرياض يحافظ على سلامة البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، أن اتفاق الرياض يحافظ على سلامة اليمن، وذلك في حديث لشاشة الخارجية السعودية على موقع "تويتر".

وقال إن الاتفاق يعيد ترتيب الجبهة الداخلية بما يحافظ على سلامة اليمن، ويلبي المطالب المشروعة لكافة القوى الوطنية.

وأكد أن الاتفاق يعيد تصويب مسارات المعركة في اليمن لاستهداف الميليشيات الحوثية وقطع الذراع الإيرانية.

وتمت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

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وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن أهمية اتفاق الرياض تكمن في وضع الإطار العام للعمل السياسي في البلاد وفقا للثوابت والمرجعيات الثلاث الضامنة لسلامة اليمن أرضا وإنسانا.

وأوضح أن الحكومة اليمنية الشرعية تدرك منذ اللحظة الأولى أهمية استيعاب كافة القوى السياسية، وكافة المصالح المشروعة، وبما يحافظ على استقرار اليمن.

وذكر رئيس الحكومة اليمنية أن الاتفاق يضع الأسس للانتصار في معركة استعادة الدولة، وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

وأشار إلى أن الاتفاق يعد بمثابة خارطة طريق لإجراء إصلاحات عميقة وجذرية في بنية الدولة.