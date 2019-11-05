محمد بن مسعود - الدمام - ساري المفعول بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.

وقالت الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطاراً من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة باريس المناخ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 08:55 PM ساري المفعول بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب Advertisements رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس لتغير المناخ رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس لتغير المناخ أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.

وقالت الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطاراً من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب. الكلمات المفتاحية ، رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس لتغير المناخ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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