محمد بن مسعود - الدمام - بعد هجوم القرود على الطالبات العام الماضي اقتحم صباح اليوم الثلاثاء طائر البوم أحد الفصول الدراسية بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن. وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يظهر طائر البوم واقفاً على شباك فصل دراسي، فيما ظهرت المقاعد خالية من الطالبات. وشهد مبنى الجامعة العام الماضي هجوماً متكرراً للقرود على طالبات الجامعة، وتناولت "الخليج 365" المشكلة حينها في عدة أخبار، فيما أكدت مصادر عدم دخول القرود مجدداً إلى داخل مبنى الجامعة. 05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 08:42 PM بعد هجوم القرود على الطالبات العام الماضي Advertisements شاهد.. طائر البوم يقتحم فصلاً دراسياً بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن شاهد.. طائر البوم يقتحم فصلاً دراسياً بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن اقتحم صباح اليوم الثلاثاء طائر البوم أحد الفصول الدراسية بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن. وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يظهر طائر البوم واقفاً على شباك فصل دراسي، فيما ظهرت المقاعد خالية من الطالبات. وشهد مبنى الجامعة العام الماضي هجوماً متكرراً للقرود على طالبات الجامعة، وتناولت "الخليج 365" المشكلة حينها في عدة أخبار، فيما أكدت مصادر عدم دخول القرود مجدداً إلى داخل مبنى الجامعة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. طائر البوم يقتحم فصلاً دراسياً بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن ،

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