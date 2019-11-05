، خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على "اتفاق الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمَّن فيها الدور الكبير للسعودية في التقريب بين الجانبَيْن

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وثمَّن أمير دولة الكويت الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها السعودية في التقريب بين رؤى الجانبين، الذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البنّاء الذي سيسهم - بإذن الله تعالى – في توحيد الصف لحل الخلافات، بما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأعرب عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام العافية، وللمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتَيْ تهنئة مماثلتَيْن من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتفاق الرياض