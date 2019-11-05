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محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك كريدت سويس).
وتضمن العرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي، وأثر الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة العربية السعودية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.الشؤون الاقتصادية والتنمية
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 08:31 PM
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك كريدت سويس).
وتضمن العرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي، وأثر الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة العربية السعودية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
، "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي ،
المصدر : الخليج 365
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