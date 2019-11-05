اخبار السعوديه

"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك كريدت سويس).

وتضمن العرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي، وأثر الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة العربية .

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.الشؤون الاقتصادية والتنمية

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 08:31 PM

Advertisements
"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك كريدت سويس).

وتضمن العرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي، وأثر الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة العربية السعودية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

الكلمات المفتاحية

، "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا