توضيح هام من حساب المواطن بشأن المستندات المطلوبة للتسجيل

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة كبيرة في عمليات البحث من جانب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على محرك البحث جوجل على شبكة الإنترنت عن المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج حساب المواطن، حيث أعلن البرنامج بشكل رسمي مؤخراً عن كافة المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج وذلك من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لاستيفاء عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي على تويتر رداً على إستفسار من أحد المستفيدين من البرنامج.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج حساب المواطن

كشف الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن بطاقة الهوية غير مطلوبة في المستندات الواجب تقديمها لإتمام عملية التسجيل في البرنامج، حيث يجب إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص المستفيد إذا كان عمره يتراوح بين 18 إلى 24 سنة، ويتم إضافة هذا الشخص المستفيد كتابع لرب الأسرة إذا لم تتواجد أي من هذه المستندات.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

ويواصل المواطنين السعوديين عمليات التسجيل في برنامج حساب المواطن للدفعة رقم 25 استحقاق شهر ديسمبر القادم، وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن وقت سابق عن شروب الأهلية للتسجيل في البرنامج، حيث يشترط أن المستفيد سعودي الجنسة، وإذا كانت الزوجة أو الإبن أو الإبنة غير سعوديين أو يحملوا بطاقات التنقل يتم استثنائهم من برنامج الدعم.

كما يشترط أن يكون المسجل مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم ولا يكون قد سافر خارجها لأكثر من 90 يوم خلال آخر 12 شهر، ، ويتم إعتماد معايير الإستحقاق وفقاً لإجمالي لعدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين إذا كان أكبر أو أقر من 18 عاماً بالإضافة إلى مجموع دخل الأسرة، بالإضافة إلى أنه يلزم أن لا يتواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، فضلاً عن أنه يجب أن تتوافق البيانات التي يقوم المستفيد بتسجيلها في برنامج حساب المواطن مع البيانات المسجلة في الجهات المختصة.