صور.. ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمني وولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وثمن ولي العهد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. كما اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض، بما يحقق أمنها واستقرارها. كما اجتمع ولي العهد مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، وقدر ولي العهد ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.