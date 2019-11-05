اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وثمن ولي العهد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. كما اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض، بما يحقق أمنها واستقرارها. كما اجتمع ولي العهد مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، وقدر ولي العهد ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمني وولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.