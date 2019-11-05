ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على تشكيل عصابي، امتهن سرقة الكيابل الكهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء، والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد حسين القحطاني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 20 متهمًا من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس.
وأضاف أن المتهمين أقروا بارتكاب 21 جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها 9.7 مليون ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل.
وأشار إلى أنهم اعترفوا كذلك بقتل أحد المشاركين معهم في الجريمة، وحرق جثته ودفنها في محافظة جدة لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلوا مشاركاً معهم وأحرقوا جثته.. تفاصيل القبض على عصابة مكونة من 20 شخص والكشف عن جنسياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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