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الحصيني يتوقع حالتين ممطرتين تؤثران على عدة مناطق

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تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، تَعَرّض أجواء المملكة لحالتين ممطرتين تؤثران على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية، ثم الوسطى والشرقية؛ الأولى تمهّد للأخرى.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: تبشرونا بالسيول؛ الأولى نهاية هذا الأسبوع، والثانية تليها وتحتاج إلى متابعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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