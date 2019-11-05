الحصيني يتوقع حالتين ممطرتين تؤثران على عدة مناطق

تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، تَعَرّض أجواء المملكة لحالتين ممطرتين تؤثران على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية، ثم الوسطى والشرقية؛ الأولى تمهّد للأخرى.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: تبشرونا بالسيول؛ الأولى نهاية هذا الأسبوع، والثانية تليها وتحتاج إلى متابعة.