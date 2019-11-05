“الداخلية” تنفذ حكم القَتل تعزيراً في مواطن بالجوف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، حكم القَتل تعزيراً بمتلقّي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف.

وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على “علي بن مستور بن مسعود بن شامخ”- سعودي الجنسية، عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.