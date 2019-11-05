الشيخ “المنيع” يجوز للمرأة أن تكون العصمة بيدها .. التفاصيل

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. أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، أنه يجوز للمرأة اشتراط أن تكون العصمة في يدها، ضمن عقد الزواج.

وأوضح المنيع وفقاً لـ”عكاظ”، أنه إذا اشتمل عقد الزواج على اشتراط أن تكون العصمة بيد المرأة، فهو جائز شرعاً، مبرراً أن المسلمين على شروطهم.





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