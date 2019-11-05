السعودية اليوم / البحرية الباكستانية تختبر بنجاح صاروخاً مضاداً للسفن



إسلام آباد 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت القوات البحرية الباكستانية اليوم عن إجرائها تجربة ناجحة على صاروخ مضاد للسفن.

وأوضح بيان صادر عن البحرية الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "ضرب" في إطار التمرين البحري الجاري حاليًا قبالة السواحل الباكستانية، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

من جانبه، قال رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي بهذه المناسبة: إن نجاح التجربة على أنظمة صواريخ "ضرب" يعد نجاحاً كبيراً لقدرات باكستان القتالية والدفاعية، معبراً عن ارتياحه الشديد إزاء جاهزية القوات الباكستانية.

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19:37ت م

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