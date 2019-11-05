السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الطيران السعودي



الرياض 08 ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، اليوم، في الرياض، اجتماع مجلس إدارة النادي.

وفي بداية الاجتماع، نوه سموه بالدعم الكبير والرعاية المستمرة الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لنادي الطيران السعودي منذ تأسيسه حتى أصبح اليوم مؤسسة وطنية نابضة بالحياة والعطاء، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية مواكبة للتطور الكبير الذي تشهده المملكة عموماً وصناعة الطيران على وجه الخصوص.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته ودعمه لفعاليات وأنشطة النادي، مشدداً على أن ما تحقق من نجاحات وانجازات للنادي طوال الفترات الماضية يحتم على الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الانجازات لا سيما أن صناعة الطيران عالمياً تمر بتحولات وقفزات كبيرة في مختلف المجالات وأصبحت صناعة اقتصادية كبرى ونقطة جذب للمستثمرين.

ونوه سموه بأهمية تفعيل الاستثمارات في جميع مخرجات النادي بما يحقق للنادي عوائد مالية مناسبة، والاستعانة بشركات متخصصة لتحديد أوجه الاستثمارات الممكنة ذات العائد المالي المناسب، وإعداد دراسة جدوى مناسبة.

واستعرض الاجتماع جدول ورش العمل والمحاضرات التي أقامها النادي خلال الفترة الماضية وخطط الفترة المقبلة، وعبر سموه عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء النادي على جهودهم في زيادة عدد الفعاليات التي أقيمت وستقام في النادي والتي أسهمت في زيادة الوعي بصناعة الطيران، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد بما يحقق التطلعات.

وناقش الاجتماع رؤية النادي بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الطيران الشراعي بما يحقق الفائدة ويضمن سلامة الممارسين لا سيما أن عدد الممارسين للطيران الشراعي يتجاوز 800 ممارس، كما ناقش التوسع الجغرافي للنادي في مختلف مناطق المملكة .

وشاهد الجميع عرضاً عن آخر مستجدات الأكاديمية الوطنية للطيران وبرامج التدريب والأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأقر الاجتماع إطلاق مسابقة

كما استعرض الاجتماع الاستعداد للملتقى الخامس للطيران والمعرض السعودي الدولي للطيران والفضاء، والذي سيعقد في يناير 2020 بمشاركة فريقي الصقور السعودية وفرسان الإمارات و خمسة فرق عالمية ستقدم عروض الطيران، ويهدف إلى التعريف وزيادة الوعي بثقافة الطيران بين أفراد المجتمع وتمكين النشء.

ويتوقع أن يصل عدد الحضور أكثر من 30 ألف شخص، كما استعرض الاجتماع الرحلات التي انطلقت في القصيم وحائل إضافة إلى خطة النادي لإطلاق رحلات أخرى في المدينة المنورة، والعلا، والكويت، والدمام، والغاط، وحفر الباطن، وثمن المجلس تعاون المؤسسات ذات العلاقة ومنها وزارة النقل، وهيئة الترفيه، والهيئة العامة للطيران المدني .

يذكر أن نادي الطيران السعودي نظم فعالية المعرض السعودي الدولي للطيران الذي أقيم في مطار الثمامة بالعاصمة الرياض وحضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية وجرى خلاله توقيع 15 مذكره تفاهم ، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

// انتهى //

18:52ت م

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الرياض 08 ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، اليوم، في الرياض، اجتماع مجلس إدارة النادي.وفي بداية الاجتماع، نوه سموه بالدعم الكبير والرعاية المستمرة الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لنادي الطيران السعودي منذ تأسيسه حتى أصبح اليوم مؤسسة وطنية نابضة بالحياة والعطاء، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية مواكبة للتطور الكبير الذي تشهده المملكة عموماً وصناعة الطيران على وجه الخصوص.وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته ودعمه لفعاليات وأنشطة النادي، مشدداً على أن ما تحقق من نجاحات وانجازات للنادي طوال الفترات الماضية يحتم على الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الانجازات لا سيما أن صناعة الطيران عالمياً تمر بتحولات وقفزات كبيرة في مختلف المجالات وأصبحت صناعة اقتصادية كبرى ونقطة جذب للمستثمرين.ونوه سموه بأهمية تفعيل الاستثمارات في جميع مخرجات النادي بما يحقق للنادي عوائد مالية مناسبة، والاستعانة بشركات متخصصة لتحديد أوجه الاستثمارات الممكنة ذات العائد المالي المناسب، وإعداد دراسة جدوى مناسبة.واستعرض الاجتماع جدول ورش العمل والمحاضرات التي أقامها النادي خلال الفترة الماضية وخطط الفترة المقبلة، وعبر سموه عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء النادي على جهودهم في زيادة عدد الفعاليات التي أقيمت وستقام في النادي والتي أسهمت في زيادة الوعي بصناعة الطيران، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد بما يحقق التطلعات.وناقش الاجتماع رؤية النادي بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الطيران الشراعي بما يحقق الفائدة ويضمن سلامة الممارسين لا سيما أن عدد الممارسين للطيران الشراعي يتجاوز 800 ممارس، كما ناقش التوسع الجغرافي للنادي في مختلف مناطق المملكة .وشاهد الجميع عرضاً عن آخر مستجدات الأكاديمية الوطنية للطيران وبرامج التدريب والأنشطة والفعاليات المختلفة.وأقر الاجتماع إطلاق مسابقة السعودية من السماء وهي الأولى من نوعها للمصورين وصناع الأفلام القصيرة وتهدف إلى إبراز جمال المملكة ومقوماتها إلى جانب تسليط الضوء على صناعة الطيران العام والرياضي، وقد تم تشكيل لجنة لوضع التصور المناسب لذلك وإعلان شروط وضوابط وآليات المسابقة خلال الفترة المقبلة، ويمكن للمهتمين متابعة ذلك عبر موقع النادي على شبكة الانترنت http://www.sac.com.sa/ .كما استعرض الاجتماع الاستعداد للملتقى الخامس للطيران والمعرض السعودي الدولي للطيران والفضاء، والذي سيعقد في يناير 2020 بمشاركة فريقي الصقور السعودية وفرسان الإمارات و خمسة فرق عالمية ستقدم عروض الطيران، ويهدف إلى التعريف وزيادة الوعي بثقافة الطيران بين أفراد المجتمع وتمكين النشء.ويتوقع أن يصل عدد الحضور أكثر من 30 ألف شخص، كما استعرض الاجتماع الرحلات التي انطلقت في القصيم وحائل إضافة إلى خطة النادي لإطلاق رحلات أخرى في المدينة المنورة، والعلا، والكويت، والدمام، والغاط، وحفر الباطن، وثمن المجلس تعاون المؤسسات ذات العلاقة ومنها وزارة النقل، وهيئة الترفيه، والهيئة العامة للطيران المدني .يذكر أن نادي الطيران السعودي نظم فعالية المعرض السعودي الدولي للطيران الذي أقيم في مطار الثمامة بالعاصمة الرياض وحضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية وجرى خلاله توقيع 15 مذكره تفاهم ، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.// انتهى //18:52ت م0231

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.