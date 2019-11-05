السعودية اليوم / "تخطيط مهمات التدقيق الداخلي وفقًا للمعايير الدولية" دورة بتعليم الشرقية



الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة في وحدة المراجعة الداخلية اليوم، دورة "تخطيط مهمات التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدولية" والتي تستضيف فعالياتها غرفة الشرقية على مدى ثلاثة أيام، بحضور مدير وحدة المراجعة الداخلية بتعليم المنطقة الشرقية علي الشماسي، والمساعدة لرئيس الوحدة أماني الفريدي، ومنسوبي الوحدة بقطاعية البنين والبنات بتعليم الشرقية، وعدد من منسوبي المراجعة الداخلية بجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.

وأشار مدير وحدة المراجعة الداخلية بتعليم المنطقة الشرقية، إلى أهمية الدور الذي يضطلع به منسوبي ومنسوبات الوحدة في دفع عجلة خارطة المنظومة التعليمية والإدارية باعتبارهم يشكلون العيون البصيرة والأذان الصاغية في تقديم الدعم للإدارة عبر تحسين العمليات وتدقيق البيانات ووضع فرص التحسين لها للمساهمة في تحقيق الرؤية

وتناول مقدم الدورة المدرب محمود النوخذة، حزمة من المحاور التي ستنعكس في نهاية المطاف على تجويد أداء العمل هي : اعتبارات التخطيط، وأهداف التدقيق الداخلي ونطاق عملها، إضافة لوقوفه على أهمية تخصيص الموارد لمهمة التدقيق الداخلي.

// انتهى //

18:50ت م

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الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسنظمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة في وحدة المراجعة الداخلية اليوم، دورة "تخطيط مهمات التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدولية" والتي تستضيف فعالياتها غرفة الشرقية على مدى ثلاثة أيام، بحضور مدير وحدة المراجعة الداخلية بتعليم المنطقة الشرقية علي الشماسي، والمساعدة لرئيس الوحدة أماني الفريدي، ومنسوبي الوحدة بقطاعية البنين والبنات بتعليم الشرقية، وعدد من منسوبي المراجعة الداخلية بجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.وأشار مدير وحدة المراجعة الداخلية بتعليم المنطقة الشرقية، إلى أهمية الدور الذي يضطلع به منسوبي ومنسوبات الوحدة في دفع عجلة خارطة المنظومة التعليمية والإدارية باعتبارهم يشكلون العيون البصيرة والأذان الصاغية في تقديم الدعم للإدارة عبر تحسين العمليات وتدقيق البيانات ووضع فرص التحسين لها للمساهمة في تحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها المرسومة من خلال تلمس التغذية الراجعة على أرض الواقع.وتناول مقدم الدورة المدرب محمود النوخذة، حزمة من المحاور التي ستنعكس في نهاية المطاف على تجويد أداء العمل هي : اعتبارات التخطيط، وأهداف التدقيق الداخلي ونطاق عملها، إضافة لوقوفه على أهمية تخصيص الموارد لمهمة التدقيق الداخلي.// انتهى //18:50ت م0230

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