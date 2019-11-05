السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في المؤتمر الـ 31 للأطراف في بروتوكول مونتريال



روما 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون في المؤتمر الـ 31 للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المقام بمدينة روما في إيطاليا، خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر 2019م.

وسيعقد على هامش هذا المؤتمر، اجتماع تنسيقي لدول مجلس التعاون بهدف مناقشة أهم البنود التي يتناولها المؤتمر وتوحيد وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون, ومن ضمن هذه البنود التي سيتم مناقشتها : آليات الرقابة المقترحة بعد اكتشاف انبعاث غاز CFC11، وتبعات القرارات على دول المادة الخامسة وعلى دول المجلس، وأيضاً تركيبة أعضاء لجنة الخيارات, التي تبناها فريق المملكة العربية

// انتهى //

18:47ت م

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روما 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون في المؤتمر الـ 31 للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المقام بمدينة روما في إيطاليا، خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر 2019م.وسيعقد على هامش هذا المؤتمر، اجتماع تنسيقي لدول مجلس التعاون بهدف مناقشة أهم البنود التي يتناولها المؤتمر وتوحيد وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون, ومن ضمن هذه البنود التي سيتم مناقشتها : آليات الرقابة المقترحة بعد اكتشاف انبعاث غاز CFC11، وتبعات القرارات على دول المادة الخامسة وعلى دول المجلس، وأيضاً تركيبة أعضاء لجنة الخيارات, التي تبناها فريق المملكة العربية السعودية وبدعم من دول مجلس التعاون.// انتهى //18:47ت م0229

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