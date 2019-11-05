السعودية اليوم / محلي أملج يناقش استحداث مركز للهلال الأحمر بالسهلة وزيادة السعة السريرية لمستشفى المحافظة



أملج 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

عقد المجلس المحلي لمحافظة أملج اليوم, جلسته الثالثة للعام الحالي برئاسة المحافظ رئيس المجلس زياد بن عبدالمحسن البازعي, وحضور أعضاء المجلس من مديري الإدارات الحكومية والأهالي ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة .

وفي بداية الجلسة استعرض المجلس المواضيع السابقة التي سبق طرحها في المجلس.

بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وكان من أبرزها استحداث مركز للهلال الأحمر بقرية السهلة لكونها تقع على مفترق طرق رئيسية ويخدم كافة القرى الشرقية ، والتعقيب على طلب زيادة السعة السريرية لمستشفى أملج العام وتوفير التخصصات الاستشارية وإزالة أعمدة للكهرباء بالطريق الدولي وعندإشارة التحلية ، فيما ناقش المجلس عدداً من المواضيع التي تصب في صالح تنمية وخدمة المحافظة.

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18:25ت م

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