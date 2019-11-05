السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تناقش " التكنولوجيا الحديثة في تصوير طبقات الشبكية والعصب البصري "



الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

نظم قسم طب وجراحة العيون في كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود اليوم الندوة العلمية 46 عن تصوير طبقات الشبكية والعصب البصري، وذلك في القاعة الرئيسة في كلية الطب، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية د. عبدالرحمن المعمر، وعميد كلية الطب د. خالد فودة، ورئيس قسم العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي د.عبدالله الفواز .

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للندوة د. أحمد أبو الأسرار أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تشخيص وعلاج أمراض الشبكية والعصب البصري وبحث التطورات الكبيرة في تكنولوجيا تصوير الشبكية والعصب البصري الذي يتطلب من الأطباء تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم في هذا المجال.

وأفاد أن الندوة ناقشت أحدث المستجدات في وسائل تصوير طبقات الشبكية والعصب البصري بمشاركة أساتذة ومتحدثين دوليين, علاوة على عدد من المحاور المهمة والتطورات في تصوير طبقات الشبكية المختلفة والعصب البصري .

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17:49ت م

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