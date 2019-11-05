

الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

نظم قسم طب الأسرة والمجتمع في كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود اليوم بالتعاون مع كرسي أبحاث الرعاية الصحية المبنية على البراهين والتطبيق العملي للمعرفة ورشة عمل "تحول الرعاية الصحية من خلال الثورة الرقمية : تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي كأمثلة" بحضور المدير التنفيذي للشؤون الصحية في المدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد الهرسي، ورئيس قسم طب الأسرة والمجتمع رئيس كرسي أبحاث الرعاية الصحية المبنية على البراهين والتطبيق العملي للمعرفة الدكتور عمرو جمال، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والإدارية.

وقال رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع رئيس كرسي أبحاث الرعاية الصحية الدكتور عمرو جمال إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء حول تمكين الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا والابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لزيادة حجم وكفاءة الرعاية الصحية وإدارة التحديات طويلة الأجل , مبينًا أن الندوة ناقشت عدداً من المحاور المهمة كاستخدام قوة البيانات وتمكين مقدمي الخدمات والمجتمعات من تقديم طرق أكثر ذكاءً وأكثر أمانًا وفعالية, وبناء النظم الإيكولوجية التعاونية الصحية الموثوقة لتطبيقات البيانات الضخمة وتطبيقات الأهداف الأولية والثانوية للمبادئ الأساسية للتصوير الطبي والتطبيقات.

وأضاف أن الورشة ناقشت تأثير الثورة الرقمية على القوى العاملة المستقبلية للرعاية الصحية، مقدماً شكره و تقديره لمعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر لدعمه المستمر للمدينة الطبية ولكلية الطب وكلية علوم الحاسب.

// انتهى //

17:44ت م

0205





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ورشة عمل بجامعة الملك سعود عن "تحول الرعاية الصحية من خلال الثورة الرقمية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.