السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جيبوتي يلتقي وزير الدولة للشباب والرياضة الجيبوتي



جيبوتي 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر اليوم بالعاصمة جيبوتي، وزير الدولة للشباب والرياضة الجيبوتي حسن محمد كامل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها خاصة في مجالات الشباب والرياضة، وتعزيز العلاقة بين الشباب والرياضيين في البلدين.

// انتهى //

17:03ت م

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