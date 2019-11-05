أمير الكويت مهنئا باتفاق الرياض: يحفظ أمن اليمن

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوقيع اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي.

وأعرب أمير الكويت في رسالته عن "خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وبرعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".



وثمنت الرسالة الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في التقريب بين رؤى الجانبين، الذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن الاتفاق سيسهم في توحيد الصف لحل الخلافات ويحافظ على أمن واستقرار اليمن الشقيق.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، وقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.



وحضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

كذلك حضره المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وجميع سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.

وأشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مراسم التوقيع، بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية.

وقال خلال كلمته: "أنوه بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية لنصرة الشعب اليمني مع بقية دول التحالف".

بدوره، هنأ جريفيث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على توقيع اتفاق الرياض.

