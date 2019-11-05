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الرئيس اليمني يثمن لولي العهد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، اليوم ، مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مثمنا سموه الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.
كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ، ودولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية.
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