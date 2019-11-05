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غريفثس: اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل لتسوية سلمية في اليمن

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2019-11-05

غريفثس: اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل لتسوية سلمية في اليمن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، أن اتفاق الرياض، الذي وقع اليوم في العاصمة هو خطوة مهمة للتوصل لتسوية سلمية في اليمن.

وكان ولي العهد الأمير رعى حفل التوقيع مشيرًا إلى أن المملكة قدمت الكثير من أجل ضمان أمن اليمن والمنطقة، مؤكدًا أن السعودية ستواصل العمل لتلبية تطلعات الشعب اليمني.

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ولفت ولي العهد إلى أن الاتفاق خطوة مهمة للحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن مشيدًا في نفس الوقت بما قدمته دولة الإمارات من تضحيات في ميدان العز والشرف.

وينص اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.




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