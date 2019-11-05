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أمير عسير ينتقل لأحد رفيدة للاستماع لمطالب المواطنين ويزور بعض الأهالي في منازلهم
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
زار أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال اليوم الثلاثاء محافظة أحد رفيدة، ضمن جولاته الميدانية على المحافظات للاستماع لمطالب ومقترحات الأهالي.
وكان في استقباله محافظ أحد رفيدة متعب آل متعب، وعدد من قادة الدوائر الحكومية والأمنية، كما التقى سموه بعدد من المواطنين ثم اتجه إلى بلدية المحافظة ودشن معرض الفن التشكيلي الذي احتوى على عدد من اللوحات الفنية.
بعد ذلك اجتمع بالمجالس البلدية بالمحافظة والواديين وعدد من المسؤولين وتم طرح العديد من النقاط والنقاش فيها.
كما اجتمع أمير عسير بشباب وشابات محافظة أحد رفيدة وتم الحديث حول المشاريع التي تهم هذه الفئة من المواطنين ثم توجه إلى المركز الحضاري لتناول وجبة الغداء بعد ذلك قام بزيارة الشيخ عبدالعزيز بن صمان ثم توجه لزيارة الشيخ طلال بن مشهور شيخ قبيلة آل لشوط بعد ذلك توجه لزيارة الشيخ تركي بن هيف ثم ختم زيارته للشيخ عبدالعزيز بن عامر.
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