شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يجتمع برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، مقدرا سموه ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.



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