السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع محمد بن زايد وهادي "اتفاق الرياض"

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع محمد بن زايد وهادي "اتفاق الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى "اتفاق الرياض" بما يحقق أمن واستقرار اليمن.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان اليوم مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وثمّن ولي العهد السعودي الجهود المبذولة للتوصل إلى "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني

واجتمع ولي العهد السعودي اليوم أيضاً مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لما بذل للتوصل إلى "اتفاق الرياض".

الأمير محمد بن سلمان مع رئيس المجلس الانتقالي

وتمت اليوم مراسم التوقيع على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

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وأكد الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية التي سبقت التوقيع، أن "الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين".

وقال: "نأمل أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن"، موضحا أن الاتفاق "خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد". وأكد أن "شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية".

وأضاف ولي العهد السعودي: "حققنا الكثير لأمن اليمن والمنطقة، وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وأشاد ولي العهد السعودي بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض. وقال إن "الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف".

من جهته، علّق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على هذا التوقيع كاتباً على حسابه في "تويتر": "أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض. تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية".